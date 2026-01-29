«Просто нереально». Мерц разрушил надежды Украины на вступление в ЕС

Мерц заявил, что вступление Украины в ЕС в 2027 году исключено

Правительство Украины не успеет за год провести реформы для вступления в Евросоюз. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об этом после консультации с лидерами СДПГ и Христианско-социального союза, сообщила газета Die Zeit .

«Вступление 1 января 2027 года исключено. <…> Мы можем постепенно сближать Украину с Европейским союзом. Это всегда возможно, но такое быстрое вступление просто нереально», — сказал он.

Для получения места в ЕС любая страна должна соответствовать Копенгагенским критериям. Мерц заявил, что обычно на реформы уходит несколько лет. Одного года, по мнению канцлера, недостаточно.

Такой срок обозначил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с канцлером Австрии Кристианом Штокером. Он потребовал принять страну в ЕС в 2027 году, чтобы гарантировать безопасность.