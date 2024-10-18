Западные государства устали от постоянных требований со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube .

Аналитик подчеркнул, что Запад возмутится из-за бесконечных требований и откажется их выполнять.

«Зеленский увидит, что западные правительства <…> впервые скажут ему, что он должен принять их „нет“ в качестве ответа», — отметил он.

Украинский президент всегда проявлял настойчивость и продолжал выпрашивать у стран Запада помощь и повторять требования, несмотря на отказы, напомнил Меркурис.

Ранее Зеленский провел в Брюсселе переговоры с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте и попросил его направить на Украину западных военных. По его словам, контингент НАТО сможет стать резервом и заменой для уставших боевиков ВСУ. Также украинский лидер попросил передать стране дальнобойные ракеты без разрешения их использовать.