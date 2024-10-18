Зеленский потребовал готовить войска НАТО для отправки на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте потребовал отправить военных альянса в ряды ВСУ. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», — заявил украинский лидер.

Вступление в НАТО является пунктом «плана победы» Зеленского. На Западе отметили, что план украинского президента не получил одобрения союзников. Некоторых из них обеспокоила срочность принятия решения по положениям «плана победы».