Президент Украины Владимир Зеленский и британские спецслужбы стоят за ликвидацией полковника Ивана Воронича. Об этом РИА «Новости» заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.

Он сослался на информацию от источников из окружения главаря киевского режима, что США пытались продавить назначение полковника на должность главы СБУ.

«Поэтому убийство Воронича — однозначно скоординированные действия Зеленского и британских спецслужб, чтобы США не усилили позиции контролем за СБУ. Британское участие в убийстве объясняет молчание официального Баку», — заявил Рогов.

Также Рогов напомнил, что убийство Воронича случилось за несколько дней до прибытия в Киев специального посланника президента США по Украине Кита Келлога.

«Зеленский зачистил кандидатов на главу СБУ, чтобы не отдать США контроль за спецслужбой», — заключил Рогов.

Полковника Воронича убили в Киеве 10 июля. Неизвестный подбежал к нему и пять раз выстрелил из пистолета.