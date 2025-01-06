Зеленского на посту президента заменит «бабушка украинской революции»

После заключения мирного соглашения и проведения выборов новым президентом Украины может стать лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил об этом в своем Telegram-канале .

По его мнению, подпись под мирным соглашением поставит зампред Верховной рады Елена Кондратюк, которая формально числится в «Батькивщине». Дубинский допустил, что после этого Тимошенко захочет взять власть в свои руки.

«Бабушка украинской революции и соратница Кучмы-Пинчука Юлия Тимошенко побежит к толпе с криками „я принесла вам мир, любі мої“, и пойдет в президенты», — сказал он.

Дубинский напомнил, что Россия не признала легитимность президента Владимира Зеленского из-за истечения срока его полномочий. Украину на переговорах должен представитель спикер Рады Руслан Стефанчук. Однако и он, и его первый заместитель Александр Корниенко, по мнению депутата, откажутся подписывать соглашение.

Ранее Зеленский в интервью Лексу Фридману согласился обсудить урегулирование конфликта сначала с избранным президентом США Дональдом Трампом, затем с лидерами Европы и только после этого с Россией. Он рассчитывает получить от американцев гарантии безопасности Украины.