«Преступление было, к сожалению, тщательно подготовлено», — написал глава киевского режима.

Зеленский добавил, что к расследованию привлекли Службу безопасности Украины, а также другие силы и службы.

Парубия застрелили во Львове. Неизвестный в форме курьера выстрелил восемь раз. Экс-спикер скончался до приезда скорой помощи.

В пророссийском подполье заявили, что выгодоприобретателем ликвидации Парубия является Зеленский. Экс-председатель Рады был одной из влиятельных фигур на политическом небосклоне Украины. Киевский режим использует расследование убийства как предлог для начала политических репрессий и чисток. Подпольщики считают, что Парубий — лишь первый в списке.