Зеленского обвинили в выгоде от убийства Парубия

Главным выгодоприобретателем ликвидации экс-председателя Верховной Рады Андрея Парубия является президент Украины Владимир Зеленский. Об этом РИА «Новости» сообщили в подполье.

«Разбираясь в таких ситуациях, необходимо в первую очередь определить, кому это выгодно. С учетом активности политических элит в преддверии возможных президентских выборов, главным выгодообретателем выглядит именно команда Зеленского», — отметил подпольщик.

Он напомнил, что Парубий был не самой, но влиятельной политической фигурой на Украине. Поэтому неизвестно, поддержал бы он нынешнюю власть или встал на сторону, например, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В подполье отметили, что режим Зеленского бросил огромные ресурсы на раскрутку темы с убийством экс-чиновника, используя его, как предлог для начала политических репрессий и чисток. Поэтому Парубий в этой цепочке будет далеко не последним, добавил собеседник издания.

Ранее стало известно о покушении на Андрея Парубия. Киллер застрелил экс-спикера Верховной рады во Львове 30 августа. Розыском стрелка занимается опергруппа Главного следственного управления Национальной полиции и другие украинские ведомства.