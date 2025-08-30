Экс-спикера украинской Рады Андрея Парубия застрелили во Львове

Бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий погиб от пули неизвестного киллера во Львове. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Максим Козицкий. Он подчеркнул, что стрелка сейчас ищут правоохранители.

Он добавил, что пострадавший умер до приезда медиков.

В пресс-службе львовского управления Национальной полиции Украины сообщили, что известный общественно-политический деятель погиб во Франковском районе Львова.

Сообщение о стрельбе поступило на пульт дежурного около полудня. Прибывшие на место правоохранители установили, что пострадавший умер на месте от полученных ран.

К поискам стрелка и расследованию убийства привлекли следственно-оперативные группы Главного следственного управления Национальной полиции, Службы безопасности Украины и других ведомств.

Получивший кадры с места убийства закарпатский журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники сообщил, что на Парубия напал мужчина в костюме курьерской службы Glovo.

«Нападавший был в черном шлеме с желтыми разводами и ехал на электровелосипеде», — передал слова источников журналист.

Глагола добавил, что киллер достал пистолет из сумки и выстрелил в Парубия не менее восьми раз.

Андрей Парубий занимал пост спикера Верховной рады с 2016 по 2019 год. Он стал вторым крупным политиком, умершим от рук киллера во Львове.

В июле прошлого года в городе погибла бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион.