Зеленский заявил о своих исцеляющих способностях

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Стране.ua» рассказал о своих чудодейственных способностях. Фрагмент записи опубликовали в Telegram-канале издания.

«Парень, я с ним фоткался, он не ходил. Он работает над этим в США, там был в больнице, и здесь ему помогали. Мне пришло сообщение перед интервью, и он говорит: „Приезжал президент, и я начал ходить“», — заявил украинский лидер.

Украинцы заметили ошибку, которую допустил Зеленский в своем новогоднем обращении. Он назвал цвет государственного флага сине-желтым, тогда как официально он «жовто-блакитний», то есть желто-голубой.

В том же поздравлении украинский лидер опозорился еще раз, выдав запуск южнокорейской ракеты шестилетней давности за испытания украинской ракеты «Сапсан». Пользователи быстро разоблачили ложь Зеленского.