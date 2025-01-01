«РВ»: Зеленский опозорился в первые минуты 2025 года, солгав про запуск ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении выдал кадры запуска ракеты в Южной Корее за ракетный комплекс «Сапсан», но возмущенные украинцы разоблачили его ложь. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Новогодний позор Зеленского: в своем поздравлении клоун нагло врал, считая украинцев дебилами, но был разоблачен», — заявили военкоры.

Украинский лидер впервые показал запуск ракеты с ОТРК «Сапсан», но позже выяснилось, что это была старая запись, причем шестилетней давности. Тогда на кадрах зафиксировали запуск баллистических ракет Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS южнокорейской армией.

Разоблаченное украинцами видео показали на восьмой минуте выступления Зеленского. Пользователи соцсетей негативно восприняли подобную ложь, отметив в комментариях, что «год только начался, а он уже обмануть успел».

В своем обращении к украинцам Зеленский назвал 2024 год «добытым и свободным», сообщило издание Ura.ru.

В конце ноября 2024 года депутат Верховной рады Дмитрий Разумков обвинил Зеленского и правительство страны во лжи, заявив, что принятием закона о мобилизации они превратили бойцов ВСУ в «рабов».