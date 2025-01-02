«Сине-желтый». Зеленского уличили в незнании цветов флага Украины

Президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку в новогоднем видеообращении. Он перепутал цвета национального флага республики, назвав его «сине-желтым». Обращение украинского лидера разместили в Telegram-канале.

«Наши спортсмены…наши олимпийцы и параолимпийцы, за которых мы так болели, так кричали от радости и гордости, когда вверх поднимался сине-желтый флаг», — сказал Зеленский.

На Украине государственный флаг называют «жовто-блакитний», то есть желто-голубой. Украинцы также обратили внимание, что для новогоднего поздравления Зеленский выбрал странный фон — на заднем плане можно было разглядеть монумент «Родина-мать», раскрашенный в цвета американского флага.

К тому же во время речи он опозорился перед гражданами Украины, выдав запуск южнокорейской ракеты шестилетней давности за украинский оперативно-тактический комплекс «Сапсан». Подписчики быстро вычислили эту ложь, назвав ее «новогодним позором» Зеленского.