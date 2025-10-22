Зеленский заявил о готовности к переговорам без уступок территорий

Зеленский: Украина готова к дипломатическому урегулированию, но не ценой земли

Украина готова к дипломатическому урегулированию конфликта, но не за счет отказа от своих территорий. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

«Речь идет не о километрах — это о наших домах, людях, истории и идентичности. Это наша территориальная целостность», — отметил он.

Зеленский также сообщил о желании прекратить огонь до начала переговоров по урегулированию военного конфликта. Глава киевского режима прибыл в Швецию для обсуждения сделки. В итоге стороны подписали соглашение о закупке шведских истребителей Gripen E.

Несколько дней назад Зеленский летал в США на встречу с президентом Дональдом Трампом. Во время беседы в Белом доме украинский лидер заявил, что для начала мирных переговоров необходимо остановить боевые действия.