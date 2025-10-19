Зеленский выдвинул требование по переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для начала мирных переговоров необходимо остановить боевые действия по линии соприкосновения конфликтующих сторон. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Глава украинского государства отметил, что прекращение боевых действий, по его мнению, возможно только при условии, что вооруженные силы обеих сторон останутся на текущих позициях.

Зеленский заявил, что Украине нужно этот конфликт закончить — срочно и «дипломатическим путем».

К мирным переговорам Киев готов, добавил политик. Однако отправной точкой для них должна стать заморозка боевых действий. Уступать территории Украина отказалась.

Несколько дней назад Зеленский летал в США. Он просил у Дональда Трампа дальнобойные ракеты Tomahawk.

Американский лидер заявил, что его страна сама нуждается в таких боеприпасах. Окончательного решения по этим ракетам Трамп еще не принял.