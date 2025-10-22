Зеленский договорился со Швецией о поставках на Украину истребителей Gripen E

Швеция и Украина подписали соглашение о намерении приобрести до 150 истребителей Gripen E. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном.

Он отметил, что сейчас страна заинтересована в многокомпонентной защите вроде использования Patriot и NASAMS.

По словам Зеленского, поставки самолетов Gripen E начнутся примерно через три года, сейчас для этого в республике создают производственные мощности.

Кристерссон подчеркнул, что документ создает условия для поставки Украине новейших шведских истребителей. По его словам, предполагается производство и продажа от 100 до 150 Gripen E.

Ранее американский лидер Дональд Трамп на встрече с Зеленским отказался передать ВСУ ракеты Tomahawk. Глава киевского режима заявил, что не будет уступать какие-либо территории России добровольно.