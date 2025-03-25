Зеленский заявил о договоренностях между Украиной и США

Зеленский: на переговорах с США достигнуто перемирие в Черном море

Договор о безопасности в Черном море и введение запрета на удары по энергетической инфраструктуре вступили в силу во вторник, 25 марта. Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщило издание «Общественное» .

«Прежде всего, мы договорились, что может быть тишина на море и свободное судоходство», — отметил украинский лидер.

По его словам, одним из ключевых пунктов стало соглашение о ненанесении ударов по энергетическим системам Украины и России. Зеленский добавил, что США получили список стратегических объектов инфраструктуры, включая другие гражданские объекты, нуждающиеся в защите.

Он подчеркнул, что в случае срыва договоренностей со стороны России украинские власти обратятся к США за новым вооружением. Зеленский также добавил, что, помимо вооружения, у Белого дома могут потребовать ввести новые антироссийские санкции.

Президент Украины уточнил, что следующий этап переговоров планируется провести в ближайшее время. Очередной раунд диалога делегаций Украины и США состоялся во вторник в Эр-Рияде, он длился около двух часов.

По данным Кремля, договоренность о реализации Черноморской инициативы вступит в силу после снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования.