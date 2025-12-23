Зеленский заявил, что появились черновики документов о завершении конфликта

Делегации Украины и США в ходе переговоров в Майами разработали черновики документов для урегулирования конфликта с Россией. Об этом написал глава государства Владимир Зеленский после встречи с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба Андреем Гнатовым в своем Telegram-канале.

По его словам, взаимодействие с представителями президента США Дональда Трампа было успешным. На данный момент подготовлены проекты нескольких документов, сообщил он.

«В частности, есть документы по гарантиям безопасности для Украины, по восстановлению и по базовой рамке для окончания [этого конфликта]», — написал Зеленский.

Ранее Верховная Рада начала формирование рабочей группы для обсуждения вопросов проведения президентских выборов на Украине. К дискуссиям планируют привлечь представителей всех парламентских фракций и групп, ЦИК и общественных организаций.

Также Зеленский в последние месяцы существенно сократил присутствие выходцев из основанной им студии «Квартал 95» в системе государственного управления.