Рада начала формировать рабочую группу по президентским выборам

Верховная Рада приступила к созданию рабочей группы, которая займется проработкой вопросов возможного проведения выборов президента Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава фракции Владимира Зеленского в парламенте республики «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Согласно предварительной договоренности, в Верховной раде формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения», — уточнил он.

По его словам, обсуждение пройдет на базе профильного комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. К дискуссиям привлекут представителей всех парламентских фракций и групп, ЦИК и общественных организаций. Дату заседания Арахамия не озвучил.

Ранее президент Украины допустил отвод войск с подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики. Он уточнил, что пойдет на это, если Россия поступит аналогичным образом.