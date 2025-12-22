Президент Украины Владимир Зеленский в последние месяцы существенно сократил присутствие выходцев из основанной им студии Квартал 95 в системе государственного управления. Об этом сообщило британское издание The Times .

По данным газеты, после прихода Зеленского к власти руководящие посты в стране получили 15 его бывших коллег по студии, однако девять из них со временем были отстранены или уволены. В числе наиболее заметных фигур — экс-глава Служба безопасности Украины Иван Баканов, бывший первый помощник президента Сергей Шефир, а также бывший заместитель главы офиса президента Сергей Трофимов.

Как отмечает издание, ставка Зеленского на людей из своего ближайшего круга времен шоу-бизнеса со временем начала играть против него. Причиной стали, в частности, коррупционные скандалы, в которые оказались вовлечены представители его окружения и которые нанесли удар по репутации власти.

В ноябре стало известно о расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины, выявившего масштабные финансовые махинации в энергетическом секторе. Ключевым фигурантом дела оказался бизнесмен и давний соратник Зеленского Тимур Миндич, который покинул страну. Миндич является одним из совладельцев студии «Квартал 95».

Пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что украинское руководство планирует сбежать за границу. По его данным, многие представители элиты республики уже перевезли в другие страны свои семьи и финансовые активы.