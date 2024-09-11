Власти Германии не передавали России никаких предложений по урегулированию украинского кризиса, который журналисты назвали «мирным планом» канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что не может дать никакого комментария по этой теме, так как не располагает официальными подтверждениями информации.

«Это все какие-то утечки и сплетни <…> Со стороны руководства Германии ни прямых, ни через посредников никаких обращений, материалов, информации не поступало», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что российская сторона от переговоров не отказывалась. Поэтому Германии для демонстрации готовности к дипломатическому разрешению конфликта необходимо прекратить поставки вооружений ВСУ и передачу денег, которые киевский режим тратит на продвижение нацистской идеологии.

О подготовке плана по урегулированию конфликта на Украине канцлером Германии ранее сообщила итальянская газета La Repubblica. Журналисты заявили, что на такой шаг Шольц пошел после провальных выборов в парламенты Тюрингии и Саксонии. По мнению авторов, при помощи Украины политик рассчитывает выйти из проблемной ситуации победителем.