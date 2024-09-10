WSJ: все больше украинцев хотят мирных переговоров с Россией

В украинском обществе отмечается напряжение между сторонниками и противниками мирных переговоров с Россией, при этом первых становится все больше. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal .

Журналисты отмечают, что еще недавно вопрос, пришло ли время договариваться, был на Украине табу. Однако после провала прошлогоднего контрнаступления число сторонников дипломатического урегулирования конфликта стало расти.

Ранее секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу подчеркнул, что никаких переговоров с Украиной не будут, пока ВСУ не покинут территорию Курской области.

Кроме того, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Россия готова обсуждать время и место переговоров по Украине, но для этого необходимо понимать тезисы будущей дискуссии.