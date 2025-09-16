«В любой другой стране». Зеленский заговорил о встрече с Путиным и Трампом

Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным и Трампом без условий

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что готов к встрече с американским и российским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным без предварительных условий. Однако он подчеркнул, что переговоры в Москве невозможны, но встреча могла бы состояться в любой другой стране.

«Нельзя ехать под ракетами в их столицу. Но мы можем встретиться в любой другой стране», — подчеркнул политик.

Зеленский также отметил, что Европе и США следует меньше думать о будущих отношениях с Россией и больше — об Украине, так как «каждый день их торговли и обсуждений санкций стоит им жизней».

Он добавил, что удары якобы российских беспилотников в Польше и Румынии стали сигналом: не давайте Украине дополнительное ПВО, оно может понадобиться вам самим. По словам украинского президента, нынешний конфликт стал «очень технологичной и динамичной войной», где поколения дронов меняются каждые три месяца.

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку ради завершения конфликта.