Украинское руководство завода в Красноармейске прятало мужчин от сотрудников ТЦК

Украинская администрация Красноармейского динасового завода укрывала работников от насильственной мобилизации на Украине, выводя их через запасные выходы. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала беженка Елена Соклакова.

Российские войска освободили Красноармейск в ДНР в конце ноября — начале декабря 2025 года. До начала боев за город женщина и ее супруг трудились на предприятии.

«Они прятали мужчин. И даже было такое, когда [сотрудники военкоматов] приезжали на динасовый завод, предупреждали, чтобы работники быстренько уходили», — сказала она.

По словам беженки, там были запасные выходы. Через них выводили мужчин, которых могли насильно забрать.

Также Соклакова добавила, что перед боями за город украинские военные разместились на территории предприятия и прятали там оружие с тяжелой военной техникой.

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