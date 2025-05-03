Зеленский захотел, чтобы взносом США в сделку по минералам были системы ПВО

Украина рассчитывает, что США предоставят ей системы ПВО для защиты своих интересов по соглашению о минеральных ресурсах. Об этом заявил Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

«Я считаю, что фонд и само соглашение по недрам дает возможность защищать будущие инвестиции США <…> И поэтому мы готовы, чтобы вкладом были системы ПВО», — процитировало его агентство «РБК-Украина».

Зеленский обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом. Тот пообещал рассмотреть предложение, подчеркнув, что это «не бесплатные вещи». Украинский президент добавил, что хотел бы также иметь доступ к закупке американского оружия.

Соглашение с США о недрах подписано в ночь на 1 мая. На Украине планируют ратифицировать сделку по инвестфонду с США 8 мая, сообщили «Известия».

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил Зеленского: если сделка по добыче минералов не состоится, у него будут серьезные неприятности. Депутат Рады Александр Дубинский считает, что Украину превратили в ресурсное Конго в центре Европы.