Сделка по природным ресурсам с США дает право любому инвестору разрабатывать украинские полезные ископаемые, но только под руководством американцев. Созданный Фонд США депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал прокладкой.

«Ост-индская компания в чистом виде: приходишь в фонд, говоришь что хочешь добывать, даешь деньги и добываешь под крышей американцев <…> Кто-то еще сомневается в том, что Зеленский превратил Украину в ресурсное Конго в центре Европы», — заявил украинский парламентарий.

Дубинский добавил, что украинцы столкнутся с интересами транснациональных олигархов.

Из-за соглашения с США Украине грозит полная распродажа. Реконструкцией Украиной будут заниматься американские банки и военно-промышленные корпорации, которые устроят «настоящий рэкет», заявил бывший сотрудник Госдепа США Мэтью Хо.