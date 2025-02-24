Резолюция о продолжении полномочий Зеленского не прошла голосование в Раде

Внесенная на рассмотрение в Верховную раду Украины резолюция о поддержке демократии в условиях военного положения не набрала необходимого большинства голосов. В одном из пунктов документа говорилось о продлении полномочий Владимира Зеленского на посту президента до избрания нового лидера страны, сообщил в Telegram-канале депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Он пояснил, что за принятие документа проголосовали 218 депутатов из необходимых 226.

«Заявление Верховной рады о поддержке демократии на Украине <…> провалилось», — написал Железняк.

Украинский депутат процитировал пункт из рассматриваемого радой документа: «Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины».

Полномочия Зеленского на посту президента Украины истекли 20 мая прошлого года. Но выборы в стране не проводили из-за сохраняющегося военного положения.

Президент США Дональд Трамп на минувшей неделе выступил с жесткой критикой действующего украинского лидера, назвав Зеленского диктатором, который пытается сохранить свою власть и привилегии.

В ответ Зеленский заявил, что готов оставить президентское кресло, если Украину возьмут в НАТО без дополнительных условий.