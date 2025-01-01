Президент Украины Владимир Зеленский выбрал для новогоднего поздравления нации странный фон — на заднем плане виднелся монумент «Родина-мать», раскрашенный в цвета американского флага. Свое обращение он разместил в Telegram-канале.
В поздравлении Зеленский говорил о важности поддержки США и надежде на ее продолжение. За время выступления статую подсвечивали в цвета флагов западных стран.
Во время речи президент Украины успел обмануть жителей страны, выдав запуск южнокорейской ракеты шестилетней давности за украинский оперативно-тактический комплекс «Сапсан». Подписчики быстро вычислили ложь и назвали это «новогодним позором» Зеленского.
В своем обращении украинский лидер также заявил, что избранный президент США Дональд Трамп «хочет и сможет принести мир».
Морспасслужба не обнаружила утечку мазута из затонувших судов «Волгонефть»
На Украине признали, что признаков стабилизации линии фронта нет
Взрывные устройства нашли на месте гибели людей в Новом Орлеане
В Петербурге школьник прострелил брату глаз из игрушечного лука
Зеленский выступил с новогодним поздравлением на странном фоне
Кадыров рассказал о своем видении будущего Грозного
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте