Президент Украины Владимир Зеленский выбрал для новогоднего поздравления нации странный фон — на заднем плане виднелся монумент «Родина-мать», раскрашенный в цвета американского флага. Свое обращение он разместил в Telegram-канале.

В поздравлении Зеленский говорил о важности поддержки США и надежде на ее продолжение. За время выступления статую подсвечивали в цвета флагов западных стран.

Во время речи президент Украины успел обмануть жителей страны, выдав запуск южнокорейской ракеты шестилетней давности за украинский оперативно-тактический комплекс «Сапсан». Подписчики быстро вычислили ложь и назвали это «новогодним позором» Зеленского.

В своем обращении украинский лидер также заявил, что избранный президент США Дональд Трамп «хочет и сможет принести мир».