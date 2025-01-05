Зеленский матом отреагировал на вопрос о санкциях Запада против России

Реакция стран Запада на проведение Россией специальной военной операции была очень запоздалой. Об этом в интервью ведущему американского подкаста русского происхождения Лексу Фридману заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Не говорите, пожалуйста, если он (Путин — прим. ред.) придет, если он перейдет границы, если он будет убивать — мы введем санкции. Это *****», — заявил Зеленский.

Украинский лидер не стеснялся в выражениях и в своей оценке западных партнеров перешел на мат.

Так он прокомментировал отказ стран Запада ввести против России превентивные санкции и предоставить Украине достаточное количество оружия перед 24 февраля 2022 года.

В ходе беседы с Фридманом Зеленский добавил, что готов согласиться на переговоры по прекращению огня, если получит гарантии безопасности для территорий, которые остаются под контролем Киева и достаточное количество оружия для обороны.

В пятницу, 3 января, выступая в эфире телемарафона, президент Украины признал, что армия не смогла остановить продвижение российских войск в зоне проведения специальной военной операции, но попробует это сделать в январе. Также он добавил, что пока не знает сохранит ли США помощь Украине при новой администрации.