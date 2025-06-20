Зеленский ввел санкции против нескольких китайских компаний за связи с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против нескольких компаний из России, Белоруссии и Китая. Указ об этом разместили на сайте главы государства.

В новых санкционных списках оказались 56 человек и 55 предприятий из России, Белоруссии и КНР. Их назвали якобы причастными к производству и поставкам российской стороне дронов, а также комплектующих.

Telegram-канал «Политика страны» напомнил, что большинство украинских военных и экспертов склоняются к выводу, что в России производят значительно больше беспилотников, чем на Украине.

Российская армия за неделю нанесла шесть массированных ударов по ВПК Украины. В пятницу российские «Герани» разгромили в Запорожье цеха ВСУ по производству беспилотных летательных аппаратов. Также подразделения ВС РФ ударили по пункту дислокации украинских штурмовиков.