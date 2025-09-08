Внук Шарля де Голля заявил о желании переехать в Россию

Внук экс-президента Франции Шарля де Голля, зампредседателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил, что хотел бы вместе с супругой Наджетой Бенсуики переехать в Россию. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я и моя супруга, мы хотели бы поселиться в России», — признался он, выступая перед студентами Российского государственного социального университета.

Де Голль добавил, что его дети могли бы учиться в РГСУ.

«Считаю, что это было бы ярким, сильным символом франко-российской дружбы», — резюмировал он.

Ранее внук экс-президента Франции заявлял, что против поднимающего голову фашизма в мире необходимо бороться вместе с Россией.

