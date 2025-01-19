Зеленский ввел санкции против дирижера Башмета

Зеленский ввел санкции против 18 политиков и артистов из России и Украины

Президент Владимир Зеленский лишил госнаград и утвердил новые санкции в отношении 18 политических и культурных деятелей, в том числе против дирижера Юрия Башмета и народного артиста России Ильи Резника. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению», — отметил Зеленский в указе.

В санкционный список попали 18 лиц. Среди них депутаты Юрий Бойко, Нестор Шуфрич, бывший нардеп Олег Волошин, шахматист Сергей Карякин, ректор МГУ Виктор Садовничий, артист Илья Резник и дирижер Юрий Башмет.

Помимо прочих ограничений, их лишили украинских госнаград. Санкциями предусмотрено блокирование активов сроком на 10 лет.

Ранее Зеленский объявил санкции против властей Грузии, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе и мэра Тбилиси Кахи Каладзе.