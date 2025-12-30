Трамп заявил, что ВСУ потеряли 26 тысяч военных в зоне СВО за ноябрь

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что украинская армия потеряла 26 тысяч человек за последний месяц в зоне спецоперации. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В прошедшем месяце было убито 26 тысяч солдат», — сказал американский лидер.

Глава Белого дома озвучил эту цифру, не ссылаясь на разведданные, когда обсуждали ситуацию вокруг украинского кризиса. При этом Киев считает эту информацию секретной и не раскрывает точные сведения о потерях ВСУ.

До этого Трамп разозлился, узнав об атаке украинских дронов на новгородскую резиденцию президента России Владимира Путина. По его словам, сейчас неподходящее время для таких действий.

Ранее Россия передала Украине в рамках стамбульских договоренностей тела тысячи погибших бойцов ВСУ.