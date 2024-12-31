Зеленский уволил Машовца с поста замглавы своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский уволил замруководителя своего офиса Романа Машовца. Ранее украинского чиновника объявили в розыск в России, сообщила «Страна.ua».

Причины такого решения не назывались. Машовец занял должность замглавы офиса президента в апреле 2020 года. С июля 2014 года он занимался организацией военно-технической помощи для Вооруженных сил Украины. Также Машовец был одним из создателей сил специальных операций ВСУ.

Ранее правоохранители в России объявили в розыск Машовца. В карточке МВД не указывалось, по какой уголовной статье его ищут.

Также Зеленский распорядился о досрочном отзыве Алексея Макеева с должности посла Украины в Германии. По данным Bild, Макеев покинет пост в феврале 2025 года. На его место придет Евгений Корнийчук, находящийся сейчас в Израиле.

Ранее под увольнение попал представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Его место занял Андрей Мельник, который грубо высказывался в адрес канцлера Германии Олафа Шольца.