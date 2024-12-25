Зеленский принял резкое и неожиданное решение по послу Украины в Германии

Украинский лидер Владимир Зеленский решил досрочно отозвать Алексея Макеева с должности посла Украины в Германии. Об этом сообщили источники Bild в дипломатических кругах.

На смену Макееву, вероятно, придет Евгений Корнийчук, который сейчас находится в Израиле. Украинские СМИ назвали решение Зеленского «мягко говоря, сомнительным шагом».

По данным Bild, Макеев останется на должности посла в Германии до февраля 2025 года. Документы, необходимые для его увольнения, уже прислали в Берлин. Сам высокопоставленный дипломат отказался комментировать немецкой газете эту информацию.

Bild пишет, что официальной причиной замены Макеева украинские власти назвали регулярную ротацию дипломатов. Однако ранее работу Макеева публично критиковал его предшественник Андрей Мельник — он считал, что послу следует убедить Германию оказывать Украине больше военной помощи.

Алексей Макеев представлял Украину в Германии с октября 2022 года. За время его пребывания на посту посла немецкая сторона поставила Украине 121 боевой танк и 140 БМП, а также большое количество снарядов и других боеприпасов.

Корнийчук же считается специалистом по Израилю — в этой стране он представляет Украину с сентября 2020 года.

Ранее от Зеленского потребовали уволить посла Украины в США.