МВД объявило в розыск замглавы офиса Зеленского Романа Машовца | 360°

Криминал 19 мая 2024, 06:01 МВД объявило в розыск замглавы офиса Зеленского Романа Машовца РИА «Новости»

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МВД России объявило в розыск замглавы офиса президента Украины Романа Машовца. Информацию об этом опубликовали на базе ведомства.

«Роман Васильевич Машовец, 6 августа 1976 года рождения. Разыскивается по статье УК», — сказано в карточке разыскиваемого.

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Машовец занимает пост заместителя главы офиса Зеленского с апреля 2020 года.

Ранее стало известно, что экс-журналиста телеканала «Дождь»* Богдана Бакалейко** объявили в розыск в России. Его карточка появилась в базе МВД. Мужчину ищут в рамках уголовной статьи, однако неизвестно, какой именно.

Также 17 мая пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщила, что суд в Москве заочно арестовал активистку Залину Маршенкулову по делу об оправдании терроризма. Дело против женщины возбудили после ее комментария по поводу смерти военкора Владлена Татарского.

* СМИ или физическое лицо, имеющее статус иностранного агента.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.