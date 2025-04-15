Зеленский уволил главу администрации Сумской области

Владимир Зеленский отправил в отставку главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука.

Ранее отставки главы области потребовал мэр Конотопа Артем Семенихин. Он назвал Артюха «чучелом» и заявил, что в противном случае огласит некие подробности о взрывах, произошедших в областном центре 13 апреля.

Позже сам губернатор подтвердил, что в Сумах награждали военных, однако заявил, что не он организовывал мероприятие.

Министерство обороны сообщило, что российские войска двумя ракетами «Искандер-М» поразили здание, в котором проходило совещание командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск». При этом удалось уничтожить более 60 военнослужащих противника.