Зеленский уточнил, когда Украина отказалась от внеблокового статуса

Зеленский заявил, что внеблоковый статус Украины закончился в 2014 году

Внеблоковый статус Украины длился до обострения ситуации на востоке. Президент Владимир Зеленский заявил об этом на пресс-конференции во время визита в Австрию, сообщило издание «Общественное» .

«В 2014 году у Украины был внеблоковый статус — это закончилось конфликтом. Мы не хотим терять определенность, силы, лидерство и единство», — сказал он.

Зеленский выразил уверенность, что будущее его страны — в Евросоюзе. Украина, по его словам, выполнила предъявленные на переговорах о членстве требования. Президент призвал западных партнеров выполнить обещанное и предупредил, что Европе придется развивать собственную оборонную промышленность, если союз с США ослабнет.

Он раскрыл также детали будущей встречи с американским президентом Дональдом Трампом на саммите G7 в Канаде. Зеленский попросит пакет оборонной помощи.