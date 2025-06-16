Трамп собрался встретиться с Зеленским на саммите G7

Лидер США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита G7 в Канаде. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на представителя администрации президента США.

«Представитель Белого дома заявил в воскресенье вечером, что Трамп встретится с Зеленским», — указал собеседник журналистов.

Последний раз Трамп и Зеленский встречались во время церемонии прощания с папой римским. Кроме того, двусторонние встречи Трамп проведет с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Марком Карни.

Саммит G7 проходит в Канаде с 15 по 17 июня. В курортном районе Кананаскис встречаются представители Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония).

Ранее Зеленский заявил, что Трамп верит в победу России в конфликте с Украиной.