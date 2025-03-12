Зеленский: Украина не признает потерю территорий после достижения мира

Украина не пойдет на признание утраченных территорий даже после мирного урегулирования конфликта. С таким заявлением в ходе брифинга выступил лидер страны Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что считает это требование «красной линией», которую переходить нельзя.

«Я как президент, как гражданин своей страны не стану нарушать Конституцию <… > Признавать какие-либо оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем», — привел заявление Зеленского «Интерфакс-Украина».

Украинский лидер добавил, что жители страны никогда не забудут годы боевых действий, а значит и не признают потерю территорий.

В минувший вторник, 11 февраля, госсекретарь США Марко Рубио перед переговорами с украинской делегацией в Саудовской Аравии назвали территориальные уступки неизбежными для прекращения конфликта. Он пояснил, Украине пора осознать, что возврата к границам 2014 года не будет, а России понять, что завоевать всю территорию Украины невозможно.

По итогам переговоров украинская делегация объявила, что согласилась на предложение США о перемирии на 30 дней для начала подготовки новой миссии по полному урегулированию конфликта. На какие условия согласились представители Киева неизвестно, но после этого решения США объявили, что возобновили военную и разведывательную помощь.

Теперь предложение о временном перемирии делегация США передаст российской стороне.