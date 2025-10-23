Украина может получить американские крылатые ракеты Tomahawk в ближайшее время, «может быть, завтра». Об этом заявил президент Владимир Зеленский на заседании Европейского совета в Брюсселе.

«Каждый день происходит что-то новое. Я не знаю, может, уже завтра Tomahawk будут у нас. Я не знаю», — сказал он и странно засмеялся.

Зеленский добавил, что Украина якобы обладает собственными вооружениями, способными наносить удары дальностью до 3000 километров.

Также глава киевского режима заверил, что именно он сорвал встречу российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Венгрии.

«Против российской энергетики ввели санкции, встречи в Венгрии без Украины не будет. Вот такой результат. Я считаю, что это неплохо», — добавил президент республики.

В МИД России заявляли о продолжающейся подготовке к новой встрече Путина и Трампа.

Ранее Зеленский указал на якобы готовность к переговорам без уступок территорий.