В МИД заявили о продолжающейся подготовке к новой встрече Путина и Трампа

Подготовка к саммиту с участием президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа продолжается. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков, его слова привело РИА «Новости» .

«Мы говорим, что подготовка к саммиту продолжается. Она может иметь различные формы», — сказал Рябков

Дипломат отметил, что не видит значимых препятствий для проведения саммита.

«Вопрос в том, чтобы параметры, определенные президентами в Анкоридже, те рамки наполнились конкретикой. Это трудный процесс, надо признать. Но для того и существуют дипломаты, чтобы этим заниматься», — добавил замглавы МИД.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев отмечал, что Россия продолжает диалог с администрацией главы Белого дома Дональда Трампа на основе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что встреча Путина и Трампа в Будапеште ускорит урегулирование кризиса на Украине.