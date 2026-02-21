Орбан пригрозил Украине прекращением поставок электроэнергии

Орбан: Венгрия может прекратить поставки электроэнергии на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил Киев о возможном прекращении поставок электроэнергии, если Украина не восстановит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом он заявил во время встречи с активистами правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Бекешчабе. Трансляцию выступления он вел в Facebook*.

«Словаки вчера подняли этот вопрос, и если потребуется, мы предпримем и такой шаг», — заявил Орбан.

Премьер напомнил, что Будапешт уже принял ряд ответных мер на действия Киева: Венгрия оставила столицу без дизельного топлива и заблокировала выделение Украине кредита ЕС на 90 миллиардов долларов.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что, если транзит нефти по «Дружбе» не возобновят в понедельник, он попросит оператора SEPS остановить поставки электроэнергии.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.