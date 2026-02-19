Орбан заявил, что у Венгрии есть, чем ответить на попытки шантажа Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт располагает инструментами для ответа, если Киев продолжит давление угрозами перекрытия транзита российской нефти. Об этом он сказал на пресс-конференции после заседания Совета мира в Вашингтоне, трансляцию вел телеканал М1 .

«Если же они продолжат, у нас есть идеи, как ответить», — заявил Орбан.

Венгрия не стремится к эскалации, однако учитывает, что поставки электроэнергии на Украину идут через ее территорию. Орбан выразил надежду, что Киев откажется от попыток давления и дестабилизации.

Накануне, 18 февраля, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о приостановке поставок дизельного топлива на Украину до восстановления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, отказ Киева возобновить прокачку носит политический характер и направлен на создание энергетических проблем внутри Венгрии в преддверии выборов.

Ранее Орбан заявил, что европейские политики переоценивают шансы Украины на военную победу, и сравнил подобные ожидания с иллюзиями.