Зеленский создаст на Украине новое министерство

К концу года на Украине появится министерство объединения граждан, которому предстоит работать с уехавшими заграницу людьми. Президент Владимир Зеленский объявил об этом в Верховной раде. Он опубликовал речь в своем Telegram-канале .

«Должны создать специальный орган центральной исполнительной власти — министерство объединения украинцев, которое будет заниматься делами глобального украинского сообщества не среди других дел, а целенаправленно», — сказал он.

Украина, по мнению Зеленского, нуждается в институциональном усилении политики в отношении своих граждан за рубежом, уехавших во время нескольких волн миграции. Он сообщил, что представит кандидата на пост министра до конца 2024 года.

Зеленский рассказал также о желании некоторых украинцев во что бы то ни стало провести президентские выборы, которые отменили весной. Он обвинил их в стремлении к власти.