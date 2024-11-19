Зеленский рассказал о призывах украинцев провести выборы

Некоторые жители Украины потребовали провести выборы президента, несмотря на военное положение. Действующий лидер Владимир Зеленский заявил, что это губительно для страны. Свое выступление он опубликовал в Telegram-канале .

Зеленский напомнил, что согласно законодательству Украина не смогла провести очередные президентские выборы во время военного положения. По его словам, никто в мире и не требовал этого делать, в отличие от самих украинцев.

«У нас, на Украине, есть некоторые люди, проголодавшиеся к власти настолько, что хотят борьбы внутри нашего государства больше, чем ради государства. Хотят политических споров в окопах, как в телестудиях. Это губительно для Украины», — сказал он.

Президент заявил, что выборы пройдут лишь после окончания конфликта. По его словам, справедливое голосование возможно только при достижении справедливого мира.

Весной 2024 года должны были пройти выборы президента Украины, однако Верховная рада и Зеленский выступили против их проведения. Опрос сервиса «Социс» показал, что победу мог одержать бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.