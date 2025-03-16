Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым начальником Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-майора Андрея Гнатова. Об этом сообщили в опубликованном на сайте офиса украинского лидера указе.

Занимавшего пост начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича перевели на должность главного инспектора Министерства обороны. Причины кадровых перестановок не называли.

В феврале Зеленский уволил Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ, который был на этом посту с 24 июня 2024 года.

Генеральный штаб ВСУ признал потерю города Суджи Курской области. Это следует из опубликованных украинским штабом данных карты боевых действий. Российские военнослужащие освободили Суджу от украинских националистов 13 марта.