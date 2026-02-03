Зеленский скорректирует работу переговорной группы после удара по энергетике

Работу украинской переговорной группы скорректируют. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале по итогам совещания, посвященного ситуации после последних повреждений энергетической инфраструктуры.

«Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом», — написал он.

Российские войска нанесли массированный удар ночью по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины в ответ на атаки Киева по гражданским объектам России. Украинские власти заявили, что была совершена массированная ракетно-дроновая атака. Обесточенными оказались десятки населенных пунктов в Винницкой области.

Переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта запланированы на 4–5 февраля в Абу-Даби. Ранее Зеленский сообщил, что украинская делегация должна вылететь туда вечером 2 февраля.