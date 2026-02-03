Кипер пожаловался на ракетно-дроновую атаку на Одесскую область 3 февраля

Кипер: в Одесской области 50 тысяч человек остались без света

В ночь на 3 февраля в Одесской области Украины пострадала энергетическая инфраструктура. Без света остались более 50 тысяч человек. Об этом сообщил глава администрации региона Олег Кипер в своем телеграм-канале.

Кипер уточнил, что была совершена массированная ракетно-дроновая атака по Одесской области. Удары были зафиксированы по энергетической инфраструктуре на юге региона.

«В результате атаки более 50 тысяч жителей временно остались без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением», — написал он.

Погибших и пострадавших нет. Критическая инфраструктура работает на генераторах, добавил он.

По данным официального ресурса оповещения, в Одесской области ночью объявили воздушную тревогу. Она длилась более пяти с половиной часов.

Как заявил Владимир Зеленский, был прицельный удар именно по объектам энергетики. Под ударами, по его словам, оказались Сумщина, Харьковщина, Киевщина и столица, Днепровщина, Одесщина, Винницкая область.

Замглавы областной военной администрации Винницкой области Наталья Заболотная сообщила, что специалисты зафиксировали попадание в объекты критической инфраструктуры. Обесточены 50 населенных пунктов.