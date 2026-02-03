Десятки населенных пунктов в Винницкой области остались без тепла и света

Винницкая область оказалась под массированной атакой, заявила замглавы областной военной администрации Наталья Заболотная. По ее словам, специалисты фиксируют попадание в объекты критической инфраструктуры.

«Информация о пострадавших не поступала. Происходит тушение пожаров. В результате атаки обесточены 50 населенных пунктов», — написала она.

Энергетики уже восстанавливают электроснабжение.

Владимир Зеленский в своем телеграм-канале написал о продолжении ликвидации последствий российского удара в регионах.

«Снова был прицельный удар именно по объектам энергетики: россияне использовали значимое количество баллистики в комбинации с другими ракетами — более чем 70 и 450 ударных дронов», — заявил он.

Удары пришлись на Сумскую, Харьковскую, Киевскую, Одесскую и Винницкую области, а также на Днепропетровщину. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что удары наносят по оборонным объектам и военным штабам. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не атакуют жилые дома и социальные объекты.

В конце января на всей территории Украины пропало электричество, в Киеве и других городах не было отопления и водоснабжения. В стране ввели аварийные отключения.