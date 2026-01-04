Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующего ВСУ Александра Сырского не планируют отправлять в отставку. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» .

Украинский лидер добавил, что на сегодняшний день ведутся масштабные кадровые перестановки в правительстве, системе безопасности и Министерстве обороны. При этом смена высшего военного руководства пока не планируется.

«Сегодня замена главнокомандующего не предусматривается», — сказал глава киевского режима.

Зеленский также подтвердил, что лично будет заниматься ротациями абсолютно всех руководителей.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн объяснил, почему глава киевского режима выбрал именно Сырского на пост главкома ВСУ. Им обоим выгодно продолжение конфликта. Кроме того, Сырский сделает все, что ему скажут. Им важнее не ситуация на фронте, а получение денег от Запада.