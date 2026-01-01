Президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому выгодно продолжение конфликта, ведь только так они смогут вытягивать деньги у Европы. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала .

«Зеленский выбрал этого парня, Сырского, потому что он будет делать все, что ему скажут. Им на самом деле не так важно, что происходит на поле боя, главное — чтобы все продолжалось, и чтобы европейцы думали: „Ого, они держатся — давайте дадим им еще 90 миллиардов“», — объяснил он.

Макговерн назвал происходящее безумием, причем с самого начала конфликта было ясно, что Украина никогда не сможет нанести стратегическое поражение России. Европейцы же не способны гарантировать Киеву безопасность.

Аналитик добавил, что у Европы нет ни денег, ни ресурсов для поддержки Украины. При этом Америка будет рада, если ЕС даст Киеву любые гарантии. Только это будет не гарантии НАТО, которым фактически управляет Вашингтон. По его словам, все это не более чем своего рода спектакль.

В декабре депутат Верховной рады Марьяна Безуглая потребовала отставки Сырского, заблокировав трибуну во время заседания.